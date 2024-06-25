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Патриарх Кирилл встретился с митрополитом УПЦ Ионафаном

20:07
  • вторник
  • 25 июня 2024

Митрополита освободили из-под ареста на Украине по ходатайству предстоятеля

Патриарх Кирилл встретился в Москве с митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном (Елецких). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русской православной церкви. Митрополит прибыл в российскую столицу после того, как на Украине его освободили из-под ареста.

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По словам патриарха Кирилла, владыка пострадал за верность канонической церкви. Из-за этого украинские власти подвергли его преследованию. На Украине Ионафана осудили на пять лет лишения свободы. И освободили только по личному ходатайству предстоятеля РПЦ.

Патриарх Кирилл наградил митрополита Ионафана орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Он отметил преданность и бескомпровисность владыки.

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