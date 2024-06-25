Сестра Карла III потеряла память после прогулки по поместью

Принцессу Анну доставили в больницу с сотрясением мозга

Сестра британского монарха Карла III Анна, носящая титул "королевской принцессы", попала в больницу с сотрясением мозга. При этом пациентка не может объяснить врачам, что с ней произошло, так как потеряла память, пишет Daily Mail.

Королевская принцесса Анна родилась в 1950 году. Она является вторым по старшинству ребенком и единственной дочерью королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа. Титул "королевская принцесса" британские монархи присваивают своим старшим дочерям.

73-летняя сестра короля Карла III получила травму головы 23 июня, во время прогулки по поместью в Глостершире. Анну вертолетом доставили в больницу. Поскольку в результате сотрясения мозга она потеряла память, остается неизвестным, что именно произошло. Специалисты считают, что подобную травму могла причинить лошадь, случайно толкнув принцессу или ударив копытом по голове.

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