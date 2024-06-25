Правительство отменило авиасалон МАКС-2024

Решение принято из соображений безопасности

Международный авиационно-космический салон в подмосковном Жуковском этим летом не состоится. Соответствующее распоряжение издало правительство России.

Источники в авиаотрасли еще весной сообщали об отмене МАКС-2024, не уточняя причину такого решения. Первоначально МАКС должны были провести в июле 2023 года, однако авиасалон отложили на 2024 год, а теперь и на 2025-й. По некоторым данным, решение было принято из соображений безопасности.

Авиасалон МАКС проводится раз в два года на аэродроме в Жуковском. Впервые мероприятие провели в 1993 году, последний на данный момент салон состоялся с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторы - Минпромторг и госкорпорация "Ростех", передает "Интерфакс".

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