Террористку Трепову отправили в колонию

Осужденную на 27 лет за теракт против Владлена Татарского увезли к месту отбывания наказания

Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) увезли из СИЗО к месту отбывания наказания. Об этом сообщил "Известиям" ее адвокат Даниил Берман. Он подчеркнул, что подробностей не будет.

Напомним, Трепову осудили за теракт, во время которого погиб военкор Владлен Татарский. За это ей придется провести в исполнительной колонии общего режима 27 лет. А также заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Еще 16,4 миллиона рублей с нее взыскали в рамках гражданских исков. Треповой вменяются статьи "Теракт", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Подделка документов".

Теракт произошел 2 апреля прошлого года в кафе "Стрит-бар" в Петербурге. Трепова подарила Татарскому статуэтку, которая была начинена взрывчаткой.

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