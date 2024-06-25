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Террористку Трепову отправили в колонию

21:01
  • вторник
  • 25 июня 2024

Осужденную на 27 лет за теракт против Владлена Татарского увезли к месту отбывания наказания

Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) увезли из СИЗО к месту отбывания наказания. Об этом сообщил "Известиям" ее адвокат Даниил Берман. Он подчеркнул, что подробностей не будет.

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Напомним, Трепову осудили за теракт, во время которого погиб военкор Владлен Татарский. За это ей придется провести в исполнительной колонии общего режима 27 лет. А также заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Еще 16,4 миллиона рублей с нее взыскали в рамках гражданских исков. Треповой вменяются статьи "Теракт", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Подделка документов".

Теракт произошел 2 апреля прошлого года в кафе "Стрит-бар" в Петербурге. Трепова подарила Татарскому статуэтку, которая была начинена взрывчаткой.

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