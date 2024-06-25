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МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе

20:42
  • вторник
  • 25 июня 2024

Силовики блокировали район, где скрывались стрелки

Все подозреваемые в участии в перестрелке на границе Абхазии с Россией задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

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Четверо подозреваемых в перестрелке у КПП "Псоу" были задержаны ранее, еще троих объявили в розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД задержаны все участники конфликта, сообщила пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что абхазские силовики блокировали район, где скрывались подозреваемые. В результате разыскиваемые сдались правоохранительным органам. Жертвой перестрелки 23 июня, в которую перерос личный конфликт, стал один человек, еще трое пострадали.

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