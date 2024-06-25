Здание во Фрязине вновь охватило пламя

На место выехали расчеты спасателей

Верхние этажи бывшего здания НИИ "Платан" во Фрязине вновь в огне. Как сообщили в оперативных службах, предположительно, горит технический этаж.

Агентство ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области, что расчеты спасателей выехали по адресу, где располагается бывшее здание НИИ "Платан". Предположительно, воспламенились тлеющие очаги пожара.

Пожар в офисном здании в подмосковном Фрязине тушили почти сутки. Девять человек оказались заблокированы, двое выпрыгнули из окна, пытаясь спастись от огня. По предварительным данным, жертвами пожара стали шесть человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram