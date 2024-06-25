Новым генсеком Совета Европы стал экс-президент Швейцарии

Действие мандата Алена Берсе начнется 18 сентября

Новым генеральным секретарем Совета Европы избран бывший президент Швейцарии Ален Берсе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP, действие мандата 52-летнего политика начнется 18 сентября.

Берсе занимал должность президента Швейцарии с 1 января по 31 декабря 2023 года. Теперь же он сменит на посту генсека СЕ представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

Ален Берсе – автор нескольких книг и ряда статей по проблемам экономического развития и миграции. Владеет немецким и английским языками. Играет на фортепиано, занимался бегом на короткие дистанции.

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