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Россия и Украина обменялись военнопленными

21:42
  • вторник
  • 25 июня 2024

Обмен произведен по формуле 90 на 90

Девяносто российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. В Минобороны России подчеркнули, что в плену россиянам грозила смертельная опасность.

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По данным военного ведомства, обмен состоялся в результате переговорного процесса. В нем участвовали посредники - Объединенные Арабские Эмираты. Украинской стороне переданы 90 военнопленных ВСУ.   

Освобожденные российские военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь, направят на лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

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