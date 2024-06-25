Россия и Украина обменялись военнопленными

Обмен произведен по формуле 90 на 90

Девяносто российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. В Минобороны России подчеркнули, что в плену россиянам грозила смертельная опасность.

По данным военного ведомства, обмен состоялся в результате переговорного процесса. В нем участвовали посредники - Объединенные Арабские Эмираты. Украинской стороне переданы 90 военнопленных ВСУ.

Освобожденные российские военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь, направят на лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

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