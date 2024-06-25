Путин наградил Орденом мужества погибшего в Дагестане протоиерея Котельникова

Погибший в Махачкале охранник церкви Михаил Вавилин награжден медалью "За отвагу"

Протоиерей Николай Котельников, погибший от рук террористов в Дербенте, посмертно награжден Орденом мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Как отмечается в документе, протоиерей Николай награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении граждан от нападения террористов - причем ценой стала его собственная жизнь.

Медалью "За отвагу", с такой же формулировкой, награжден охранник православного прихода Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы Михаил Вавилин. Орденами мужества награждены 20 полицейских, включая погибших при теракте. Путин также наградил медалями за храбрость полицейских Дагестана, участвовавших в задержании террористов, передает ТАСС.

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