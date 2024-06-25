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Чиновница регионального минздрава уволилась после скандала с ее дочерью

22:24
  • вторник
  • 25 июня 2024

Девушка-студентка хвасталась незаслуженными пятерками

В Самарской области чиновнице регионального минздрава пришлось уволиться после скандала с дочерью. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Девушка-студентка похвасталась в соцсетях, что мама заставила преподавателей поставить ей пятерки и зачеты автоматом.

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Учащаяся медицинского колледжа с радостью поведала, что учебный год завершила успешно. И при этом даже не ходила на практику. а в зачетке у нее красуются одни пятерки. И все – с помощью любящей мамы, которая работала главным специалистом в областном Минздраве.

Откровения студентки разошлись по местным пабликам. После скандала чиновнице пришлось уволиться. А девушке аннулировали все оценки.

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