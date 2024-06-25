Инициативу внесла на рассмотрение фракция "Единая Россия"

Во вторник Госдума одобрила в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Инициативу внесла на рассмотрение фракция "Единая Россия".

Ранее проект закона поддержали правительство и профильный комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Индексация была приостановлена в 2016 году. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, дополнительная поддержка работающих пенсионеров повысит производительность труда и вернет в экономику России опытные кадры. Индексация затронет почти 8 миллионов граждан.

"Первая возможность, которая появилась, дополнительные средства стали поступать в бюджет, президент ее использует для поддержки старшего поколения. Коллеги, давайте мы объединимся вокруг этого закона, это закон нашего президента, это закон, который поддерживает парламент - вне зависимости от партийной принадлежности", - добавил Володин.

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