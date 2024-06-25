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СМИ сообщили о новой стрельбе в Махачкале

22:45
  • вторник
  • 25 июня 2024

Силовики перекрыли Университетскую площадь

Вечером во вторник телеграм-каналы сообщили о стрельбе в Махачкале.

ТАСС передает, что силовики перекрыли Университетскую площадь в центре города.

По данным СМИ, звуки выстрелов раздаются на улицах Ленина и Коркмасова. На месте работают полицейские.

По неподтвержденной информации, силовики разыскивают двух вооруженных людей на "Приоре", которые открыли огонь по сотруднику ППС.

В администрации Махачкалы сообщили, что правоохранительные органы проводят мероприятия в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова.

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