СМИ сообщили о новой стрельбе в Махачкале

Силовики перекрыли Университетскую площадь
Вечером во вторник телеграм-каналы сообщили о стрельбе в Махачкале.
ТАСС передает, что силовики перекрыли Университетскую площадь в центре города.
По данным СМИ, звуки выстрелов раздаются на улицах Ленина и Коркмасова. На месте работают полицейские.
По неподтвержденной информации, силовики разыскивают двух вооруженных людей на "Приоре", которые открыли огонь по сотруднику ППС.
В администрации Махачкалы сообщили, что правоохранительные органы проводят мероприятия в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram