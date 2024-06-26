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Джулиан Ассанж находится в здании суда на принадлежащем США острове Сайпан

02:21
  • среда
  • 26 июня 2024

Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд

Джулиан Ассанж находится в здании суда на принадлежащем США острове Сайпан. Об этом 26 июня, в среда, сообщила газета The New York Post.
 
Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд. На заседание по делу Ассанжа допустили около 25 журналистов, причем снимать судебный процесс будет запрещено, сообщает The Washington Post.
 
Напомним, 25 июня в WikiLeaks заявили, что основатель организации Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш, где с 2019 года находился под стражей. Как отметил телеканал ABC, Ассанж 26 июня лично предстанет перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова), где, скорее всего, признает свою вину в рамках сделки с прокуратурой США.
 
Ассанж приобрел широкую известность после основания своего портала. В нем он выкладывал различные конфиденциальные документы и видео.
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