14-летние судебные тяжбы завершены

Дело Джулиана Ассанжа официально прекращено, он может выйти из зала свободным человеком. Об этом 26 июня, в среду, сообщило агенство Reuters.

Суд учёл основателю WikiLeaks отбытый срок, дальнейшего заключения не требуется. Судья несколько раз спрашивала, пытался ли кто-нибудь подкупить, запугать или принудить Ассанжа признать себя виновным. Он каждый раз говорил "нет".

Теперь юристы в Вирджинии снимут с Ассанжа остальные обвинения. Это позволит соглашению вступить в силу немедленно, несмотря на разницу во времени.

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