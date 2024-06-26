Политолог Марков оценил попытки Молдавии вступить в ЕС

Брюссель очень не хочет, чтобы Румыния поглотила Молдавию

О чём Брюссель может вести переговоры, если ни Украина, ни Молдавия явно не соответствуют стандартам ЕС? Могут ли европейцы подтолкнуть киевский режим к свёртыванию военной активности? И как сторонники интеграции в Молдавии собираются решать вопрос Приднестровья?

Упорные попытки Киева и Кишинёва получить входные билеты в Евросоюз прокомментировал политолог Сергей Марков. В программе "События. 25-й час" он ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Индивидуально молдаване уже все вступили в Евросоюз. Через Румынию. У них, кто хочет, румынские паспорта. А ЕС очень не хочет, чтобы Румыния поглотила Молдавию. Потому что Евросоюзу великая Румыния – как гость в горле", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram