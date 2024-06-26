ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог Марков оценил попытки Молдавии вступить в ЕС

08:45
  • среда
  • 26 июня 2024

Брюссель очень не хочет, чтобы Румыния поглотила Молдавию

О чём Брюссель может вести переговоры, если ни Украина, ни Молдавия явно не соответствуют стандартам ЕС? Могут ли европейцы подтолкнуть киевский режим к свёртыванию военной активности? И как сторонники интеграции в Молдавии собираются решать вопрос Приднестровья?

Упорные попытки Киева и Кишинёва получить входные билеты в Евросоюз прокомментировал политолог Сергей Марков. В программе "События. 25-й час" он ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Индивидуально молдаване уже все вступили в Евросоюз. Через Румынию. У них, кто хочет, румынские паспорта. А ЕС очень не хочет, чтобы Румыния поглотила Молдавию. Потому что Евросоюзу великая Румыния – как гость в горле", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Флаг Молдавии и ЕС
Флаг Молдавии и ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.