В реку попали 50 тысяч кубометров сточных вод

О, этот вкус победы с непередаваемым ароматом... фекалий! Всё это про Олимпийские игры в Париже. Франции на самом высоком уровне приходится гасить скандалы, которые в стране обсуждают больше, чем грядущие состязания мирового уровня.

"Тестовые соревнования по плаванию в рамках Кубка мира по триатлону отменены из-за плохого качества воды в реке Сене".

Клопов и крыс, которые заполонили французскую столицу, объявили продуктом российской пропаганды. А тут беда пришла, откуда не ждали! Из-за неисправности очистных сооружений в Сену попали 50 тысяч кубометров сточных вод. Проведение олимпийского триатлона с заплывом в реке планируют отменить.

Во французском сегменте интернета родилась дерзкая инициатива. В литературном переводе звучит так: "Я нагажу в Сену". Специальный сайт рассказывает, когда это нужно сделать, чтобы подарок приплыл в Париж к нужной дате. Дело в том, что мэр Парижа Анн Идальго пообещала искупаться в реке, чтобы доказать Франции и миру - Сена готова принять олимпийцев. Отказалась…

Клопы, крысы, флотилия фекалий - ничто не может испортить праздник. Вот он, этот праздник. Бенуа Шевалье - трансвестит, известный всей Франции, стал лицом Олимпиады в Париже. Макрон принимал трансвестита в Елисейском дворце как родного и назвал его "светлым будущим Пятой Республики".

Какое будущее? Это уже настоящее. У многих европейцев создалось дурное ощущение: что-то идёт не так. Русских на состязания не хотят пускать. Спортивные праздники стали странными - дух честных состязаний всё больше напоминает похмельный выхлоп. В сети обсуждают героя, болельщика футбольного чемпионата Евро-2024. Который угодил в заколдованный круг и выбраться не смог.

Нейросеть создала этот волнующий образ - президент Франции украшает собой загаженный Париж. Так пожелаем новых рекордов тем, у кого в действительности всё не так, как на самом деле!

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