Российские снайперы уничтожают дроны ВСУ

Обнаружив БПЛА, они оперативно занимают позицию для стрельбы

Информация о ходе спецоперации. Наши военнослужащие бьют по позициям и объектам ВСУ. Как сообщают в Минобороны, за сутки противник потерял более двух тысяч человек.

На подступах к селу Константиновка в ДНР наши бойцы захватили несколько опорных пунктов и заняли более выгодные рубежи. На территории Харьковской области по позициям противника бьют артиллеристы группировки "Север". Цели выявляют при помощи беспилотников.

На Херсонском направлении уничтожают вражеские дроны снайперы группировки войск "Днепр". Обнаружив БПЛА, они оперативно занимают позицию для стрельбы и ликвидируют беспилотник точными выстрелами.

Воздушное прикрытие нашим подразделениям обеспечивают расчёты зенитных комплексов "Панцирь - С1". Боевая работа ведётся в круглосуточном режиме.

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