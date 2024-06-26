Представлены новые герои СВО

Бойцы проявили мужество

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества наших военных. Гвардии старший сержант Максим Вавулов в составе экипажа радиолокационной станции обнаружил колонну вражеской техники. Уточнив координаты местонахождения противника, батарея самоходных артиллерийских установок уничтожила две боевые машины РСЗО и грузовик с личным составом боевиков.

Российские военные под командованием Алексея Каравайцева уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Наше подразделение доставляло отремонтированную технику на передовую.

На маршруте колонна попала в засаду. Майор Каравайцев мгновенно сориентировался и отдал приказ открыть огонь. Противник был ликвидирован, а наши военнослужащие выполнили поставленную задачу.

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