ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлены новые герои СВО

08:39
  • среда
  • 26 июня 2024

Бойцы проявили мужество

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества наших военных. Гвардии старший сержант Максим Вавулов в составе экипажа радиолокационной станции обнаружил колонну вражеской техники. Уточнив координаты местонахождения противника, батарея самоходных артиллерийских установок уничтожила две боевые машины РСЗО и грузовик с личным составом боевиков.

Российские военные под командованием Алексея Каравайцева уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Наше подразделение доставляло отремонтированную технику на передовую.

На маршруте колонна попала в засаду. Майор Каравайцев мгновенно сориентировался и отдал приказ открыть огонь. Противник был ликвидирован, а наши военнослужащие выполнили поставленную задачу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.