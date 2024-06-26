"Любовь - это главное": Геннадий Зюганов отмечает 80-летний юбилей

Лидер КПРФ принимает поздравления

Геннадий Зюганов отмечает сегодня 80-летний юбилей. Неравнодушный к судьбе страны, он уже много лет играет в её истории важную роль. В послужном списке лидера КПРФ немало достижений и наград. Он автор более восьмидесяти книг. А ещё - садовод и любящий дедушка.

Геннадий Зюганов принимает поздравления с широкой улыбкой. И открытой душой. Известный политик, лидер КПРФ, умудрённый жизнью человек в день 80-летия признаётся: главный урок ему дала мама.

"Она сказала, глядя мне в глаза: отличником будешь с пятого класса, а пока старайся. Главное - научить тебя трудиться, любить людей и всё живое. Я это запомнил на всю жизнь", - рассказал Геннадий Зюганов.

О том, как был усвоен урок, рассказывает юбилейная выставка в Госдуме. Здесь очень много личного. Детство, юность, армия, свадьба, КВН. И все достижения, причем, не только политические.

"Кроме самолета, всё водил. Начинал с трактора "Беларусь", потом ГАЗ- 53 в деревне. И вот так по очереди все машины. Включая танк. Удивительно хорошая машина", - говорит Геннадий Зюганов.

Любимая фотография - с внуками. Их у Геннадия Зюганова восемь. Любимая внучка оказалась рядом - среди первых зрителей выставки. Что касается воспитания, то у сына фронтовика не забалуешь. Это касается и внуков, и детей.

"Сыну было 12 лет - я его отправил на завод. Через три дня пришел другой человек. Походка изменилась, за стол сел: рабочий класс", - рассказал Геннадий Зюганов.

В день 80-летия Геннадий Зюганов наконец-то признался, откуда у него такая страсть к работе в саду и огороде.

"У меня мать не могла уснуть, если рядом с домом не было большой клумбы. Учитывая, что она учила в одном помещении первый и третий класс, а потом они переходили во второй и четвертый, то в этой клумбе я детство просидел, и она привила этот вкус", - говорит Геннадий Зюганов.

На его участке чего только нет - самые диковинные цветы и деревья. Причём, посаженные и по политическим соображениям. Юбиляр трудится и за письменным столом. Его книги переведены на десятки языков. Сейчас мечтает издать сборник интеллектуальных анекдотов.

У Геннадия Зюганова много верных друзей и соратников. А сам он живёт по одному очень простому правилу: никому не мешать и каждый день делать доброе дело:

"Без душевного настроя, без доброты, человечеству не справиться с вызовами. На мой взгляд, красота и добро спасут этот мир. И любовь. Любовь - это главное!"

Он действительно всю жизнь старается сделать мир справедливее и лучше. И у него это получается.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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