Ассанж прослезился после освобождения в зале суда

Основатель Wikileaks улетел домой

Основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили в зале суда на острове Сайпан, его дело официально прекращено.

Он признал вину в нарушении закона о шпионаже, а судья приговорила его к уже отбытому им сроку в тюрьме в Великобритании. После оглашения приговора Ассанж прослезился. Судья поздравила журналиста с грядущим днем рождения – 3 июля ему исполнится 53 года.

"Ассанж обнял свою команду и пожал руки прокурорам Маккензи и Андерсону. Он прослезился", - цитирует РИА Новости газету Guardian.

Выйдя из зала суда, основатель WikiLeaks отправился в аэропорт, откуда вылетел в Австралию. Как ожидается, его борт приземлится в Канберру сегодня вечером. Там его уже ожидают жена Стелла и их двое детей. Освобождение отца должно стать сюрпризом для них.

"Мы сели в самолет, и я сообщила, что мы собираемся навестить нашу семью, их двоюродного брата, их дедушку и так далее", - отметила Стелла.

История началась в 2010 году. Тогда сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации конфиденциальной информации, выложил публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке, что спровоцировало скандал. По обвинению в шпионаже Ассанжу грозило до 175 лет заключения, свою вину он не признал. 25 июня 2024 Джулиан Ассанж вышел на свободу после 12 лет заключения, пойдя на сделку с США.

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