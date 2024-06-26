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СК провел задержания по делу о пожаре во Фрязине

08:52
  • среда
  • 26 июня 2024

Произведены допросы и обыски

Замгендиректора компании "Исприн" и представитель собственника объекта задержаны по делу о пожаре в административном здании во Фрязине.
Раскрыты грубые нарушения техники безопасности в сгоревшем здании во Фрязине

Следователи установили, что замгендиректора вступил в сговор с представителем собственника здания для оказания услуг аренды, не обеспечив при этом безопасность услуг. Контроля за техническим состоянием электропроводки и нормами пожарной безопасности не было.

"Произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Устанавливаются иные лица, причастные к трагедии", - сообщили в СКР.

Крупный пожар в подмосковном Фрязине произошел 24 июня. Загорелось бывшее здание НИИ "Платан", в котором арендовали помещения под разные цели. В здании обрушились конструкции, оно полностью выгорело. Пожар тушили почти сутки.

Вечером 25 июня на восьмом этаже вновь заметили огонь. Возгорание могло возникнуть из-за поднявшегося ветра, который раздул тлеющий очаг.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети. По последним данным, погибли шесть человек – двое из них выпали из окна.

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