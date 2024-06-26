Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Самолет приземлился в Москве

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прилетели в Москву.

Их доставили в столицу самолетами Военно-транспортной авиации, сообщили в Минобороны.

"Это было неожиданно. Мы в плену представляли, как нас будут встречать на вокзале <…> все улыбались, все радовались. Приятно", - рассказал один из военнослужащих.

Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию, им окажут необходимую психологическую помощь.

Об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 90 на 90 стало известно 25 июня. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

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