"Нас не сломать, мы русские": что рассказали освобожденные из украинского плена

В Москве военнослужащих отвезли в лучшие клиники Минобороны

На Родину из украинского плена вернулись 90 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Но теперь всё позади. Спецборт приземлился в Подмосковье рано утром. Бойцы уже пообщались с родственниками, далее их ждёт реабилитация. Всем окажут медицинскую и психологическую помощь.

О том, что это за борт приземлился в Подмосковье, знали только офицеры Минобороны и пассажиры. Ночью стало известно - готовится новый обмен пленными по формуле 90 на 90. Но место, куда доставят военных, держалось в тайне. Из соображений безопасности. И вот аппарели опущены. Солдаты и сержанты спустя месяцы - на российской земле. Первые звонки, конечно, родным.

Бойцы говорят: в дороге боялись заснуть. А вдруг это сон. Открываешь глаза - и ты в камере, перед зарешеченным окном. Кто-то оказался в плену, когда был ранен. Кто-то попал в засаду. Истории у солдат и сержантов разные. Но главное - сегодня все уже дома.

Избиения в подвалах, коллективные наказания в СИЗО, попытка вербовки в ВСУ - это еще не самое страшное, что довелось пережить пленным. Вспоминать изощренные методы украинских радикалов и тюремщиков сейчас уже не хочется. Важно, говорят бойцы, никто из нас не пошел на сговор с нацистами.

"Нас не сломать, потому что мы русские люди, это бесполезно, они пытались, но у них не получилось", - рассказал Дмитрий, военнослужащий ВС России.

Долгая дорога домой начиналась в сумерках. Автобусами освобожденных бойцов вывозили на аэродром. Все локации до сих пор секретны. После атаки ВСУ на военно-транспортный Ил -76 в январе этого года доверия киевской хунте - никакой.

Уже в Москве военнослужащих отвезли в лучшие клиники Минобороны. Впереди - лечение и реабилитация. Кто-то решил, что закончит службу и уйдет на "гражданку". Но многие после недолгого отпуска вернутся в армию. Причем, не в тыл, а в свои подразделения в зоне СВО.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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