ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Нас не сломать, мы русские": что рассказали освобожденные из украинского плена

11:37
  • среда
  • 26 июня 2024

В Москве военнослужащих отвезли в лучшие клиники Минобороны

На Родину из украинского плена вернулись 90 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Но теперь всё позади. Спецборт приземлился в Подмосковье рано утром. Бойцы уже пообщались с родственниками, далее их ждёт реабилитация. Всем окажут медицинскую и психологическую помощь.
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

О том, что это за борт приземлился в Подмосковье, знали только офицеры Минобороны и пассажиры. Ночью стало известно - готовится новый обмен пленными по формуле 90 на 90. Но место, куда доставят военных, держалось в тайне. Из соображений безопасности. И вот аппарели опущены. Солдаты и сержанты спустя месяцы - на российской земле. Первые звонки, конечно, родным.

Бойцы говорят: в дороге боялись заснуть. А вдруг это сон. Открываешь глаза - и ты в камере, перед зарешеченным окном. Кто-то оказался в плену, когда был ранен. Кто-то попал в засаду. Истории у солдат и сержантов разные. Но главное - сегодня все уже дома.

Избиения в подвалах, коллективные наказания в СИЗО, попытка вербовки в ВСУ - это еще не самое страшное, что довелось пережить пленным. Вспоминать изощренные методы украинских радикалов и тюремщиков сейчас уже не хочется. Важно, говорят бойцы, никто из нас не пошел на сговор с нацистами.

"Нас не сломать, потому что мы русские люди, это бесполезно, они пытались, но у них не получилось", - рассказал Дмитрий, военнослужащий ВС России.

Долгая дорога домой начиналась в сумерках. Автобусами освобожденных бойцов вывозили на аэродром. Все локации до сих пор секретны. После атаки ВСУ на военно-транспортный Ил -76 в январе этого года доверия киевской хунте - никакой.

Уже в Москве военнослужащих отвезли в лучшие клиники Минобороны. Впереди - лечение и реабилитация. Кто-то решил, что закончит службу и уйдет на "гражданку". Но многие после недолгого отпуска вернутся в армию. Причем, не в тыл, а в свои подразделения в зоне СВО.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Возвращение российских военных из плена
Возвращение российских военных из плена
Возвращение российских военных из плена
Возвращение российских военных из плена
Возвращение российских военных из плена
Возвращение российских военных из плена
Возвращение российских военных из плена
Возвращение российских военных из плена
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.