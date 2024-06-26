Отец Джулиана Ассанжа прокомментировал решение суда

Дело завершено

Долгожданная свобода - теперь официально. Американский суд одобрил сделку с Джулианом Ассанжем. В её рамках знаменитый журналист частично признал вину и получил тюремный срок. Но ему засчитали время, проведённое в заключении в Великобритании. Дело завершено. Зал суда основатель "Викиликс" покинул под аплодисменты.

За самолетом Джулиана Ассанжа этой ночью на специальных сервисах следили многие по всему миру. А сам основатель компании "Викиликс", судя по кадрам с борта, философски наблюдал за Луной в небе и, очевидно, обдумывал, что с ним происходило все предыдущие годы и что должно было произойти в ближайшие часы. Около полуночи по московскому времени бизнес-джет приземлился на острове Сайпан.

Архипелаг Северных Марианских островов контролируется США, а значит и правосудие там американское. Из зала суда обычно - рисунки вместо видеокадров, а все комментарии под жестким контролем, особенно, если рассматривается особое соглашение.

Текст сделки был внесен в электронную базу суда еще накануне, но стал доступен только сегодня. Ассанж признал себя виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. За это австралийца должны были приговорить к 62 месяцам тюрьмы. Но зачли пять лет пребывания в заключении в Великобритании.

Впрочем, несмотря на то, что сделка с Минюстом США была заключена, в конечном счете все зависело от судьи Рамоны Манглона.

"Мы о признании вины по одному пункту и это довольно мягкий исход. Но остается серьезный вопрос: что будет с журналистикой, окажет ли это эффект охлаждения в работе, будут ли люди больше колебаться? Я почти уверен, что они уже не решаются ступать в определенные области, например, в освещение вопросов национальной безопасности, когда в этом участвуют Соединенные Штаты, потому что уже был жесткий сигнал", - говорит Кристинн Храфнссон, главный редактор Wikileaks.

Именно о национальной безопасности твердили США, когда Джулиан Ассанж опубликовал документы о причастности американцев к госпереворотам по всему миру и преступлениях в Ираке и Афганистане. За это основателю "Викиликс" грозило до 175 лет заключения. Но в итоге стоило 12 лет заключения, подорванного здоровья и отсутствия возможности общаться с семьей.

"То, что Джулиан вернулся к обычной жизни после 15 лет заключения в той или иной форме, домашнего ареста, тюрьмы и убежища в посольстве - это очень хорошая новость. Это результат сплоченных действий австралийского народа, австралийского парламента и правительства", - отметил Джон Шиптон, отец Джулиана Ассанжа.

Джон Шиптон благодарит правительство. На пресс-конференции и премьер Энтони Альбанезе рассказал, как активно они работали. Вот только почему заключение Ассанжа продлилось так долго, если отношения Канберры и Вашингтона традиционно являются дружескими и партнерскими. Впрочем, в этом как раз и заключается ответ - Австралия следует в русле политики США практически по всем вопросам, в том числе и о свободе слова. Вот и покидая суд на Сайпане, Ассанж снова не дал никаких комментариев. Еще одним из условий сделки было незамедлительно покинуть США. Что он и сделал.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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