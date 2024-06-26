ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Приморье семь населенных пунктов отрезаны от большой земли

11:47
  • среда
  • 26 июня 2024

Гидрологическая ситуация остается сложной

Более 600 домов и приусадебных участков подтоплены в результате паводка в Приморье. Семь посёлков оказались отрезаны от большой земли. И вода продолжает прибывать. Наиболее напряжённая обстановка - в Дальнереченском районе, где круглосуточно дежурят спасатели, людей эвакуируют в безопасные районы, развёрнуты пункты временного размещения.
Последствия мощных ливней устраняют в Приморье

Спасатели дежурят на улице Солнечной в Дальнереченске с самого утра. Добраться к себе домой жители теперь могут только с их помощью – на лодке. Осадки на большей части Приморья прекратились, но переполненные реки продолжают выходить из берегов.

Часть жилых домов в селе Соловьевка находятся на берегу реки Малиновка. И единственное, что их защищает от затопления, эта дамба. Специалисты практически круглосуточно ее отсыпают, но уровень воды в реке поднимается.

В поселке проживает более 500 человек. Если вода перельется через дамбу, дома затопит. Спасателям во что бы то ни стало нужно удержать реку. Вода продолжает прибывать стремительно практически по всему северу Приморья. Жители и сами готовятся к потопу. Одни стараются перенести имущество на крышу, другие надувают лодки.

Спасатели помогают выносить бытовую технику и мебель. Некоторые жители снимают верхние кухонные шкафы. В регионе с начала месяца идут дожди. Почти 25 тысяч гектаров полей оказались под водой. Урожай ранних зерновых, сои и кукурузы погиб.

Убытки подсчитывают и местные жители. У многих уже несколько дней вода стоит в домах. Семь населённых пунктов до сих пор отрезаны от большой земли. Нет транспортного сообщения. Там, где позволяют условия, дорожные службы восстанавливают проезды.

Гидрологическая ситуация остается сложной, сообщают специалисты. Вода подходит и к центральным районам края. Пик паводка в некоторых селах ожидают в ближайшие двое суток.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Потоп в Приморье
Потоп в Приморье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.