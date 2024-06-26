В Приморье семь населенных пунктов отрезаны от большой земли

Гидрологическая ситуация остается сложной

Более 600 домов и приусадебных участков подтоплены в результате паводка в Приморье. Семь посёлков оказались отрезаны от большой земли. И вода продолжает прибывать. Наиболее напряжённая обстановка - в Дальнереченском районе, где круглосуточно дежурят спасатели, людей эвакуируют в безопасные районы, развёрнуты пункты временного размещения.

Спасатели дежурят на улице Солнечной в Дальнереченске с самого утра. Добраться к себе домой жители теперь могут только с их помощью – на лодке. Осадки на большей части Приморья прекратились, но переполненные реки продолжают выходить из берегов.

Часть жилых домов в селе Соловьевка находятся на берегу реки Малиновка. И единственное, что их защищает от затопления, эта дамба. Специалисты практически круглосуточно ее отсыпают, но уровень воды в реке поднимается.

В поселке проживает более 500 человек. Если вода перельется через дамбу, дома затопит. Спасателям во что бы то ни стало нужно удержать реку. Вода продолжает прибывать стремительно практически по всему северу Приморья. Жители и сами готовятся к потопу. Одни стараются перенести имущество на крышу, другие надувают лодки.

Спасатели помогают выносить бытовую технику и мебель. Некоторые жители снимают верхние кухонные шкафы. В регионе с начала месяца идут дожди. Почти 25 тысяч гектаров полей оказались под водой. Урожай ранних зерновых, сои и кукурузы погиб.

Убытки подсчитывают и местные жители. У многих уже несколько дней вода стоит в домах. Семь населённых пунктов до сих пор отрезаны от большой земли. Нет транспортного сообщения. Там, где позволяют условия, дорожные службы восстанавливают проезды.

Гидрологическая ситуация остается сложной, сообщают специалисты. Вода подходит и к центральным районам края. Пик паводка в некоторых селах ожидают в ближайшие двое суток.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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