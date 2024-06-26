Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Саши Кочетковой

Помощь нужна срочно

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 10-летней Саши Кочетковой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти половину необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё более трёх с половиной миллионов рублей.

У Саши - синдром Швахмана-Даймонда. Болезнь, которая повреждает поджелудочную железу, поражает костную систему и костный мозг. В ходе последнего обследования врачи выявили у девочки ещё и миелодиспластический синдром. Чтобы спасти жизнь ребёнка, нужны срочная пересадка костного мозга и сопроводительная терапия. Стоимость лечения - более семи миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Саше все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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