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Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Саши Кочетковой

11:47
  • среда
  • 26 июня 2024

Помощь нужна срочно

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 10-летней Саши Кочетковой. Её историю мы рассказывали накануне.
Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Саши Кочетковой

За прошедшие сутки удалось собрать почти половину необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё более трёх с половиной миллионов рублей.

У Саши - синдром Швахмана-Даймонда. Болезнь, которая повреждает поджелудочную железу, поражает костную систему и костный мозг. В ходе последнего обследования врачи выявили у девочки ещё и миелодиспластический синдром. Чтобы спасти жизнь ребёнка, нужны срочная пересадка костного мозга и сопроводительная терапия. Стоимость лечения - более семи миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Саше все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Саша Кочеткова
Саша Кочеткова
Саша Кочеткова
Саша Кочеткова
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