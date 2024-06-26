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Собянин: Уровень безработицы в Москве будет снижен до 1,2% к 2030 году

10:13
  • среда
  • 26 июня 2024

В городе постоянно растёт потребность в кадрах

Помощь в трудоустройстве и построении карьеры, а также партнёрство с некоммерческими организациями - часть стратегии развития столичной системы соцзащиты на ближайшие шесть лет. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, Городская служба занятости за последние годы превратилась в крупнейшую базу вакансий с передовыми сервисами.

При этом в Москве минимальная безработица и постоянно растёт потребность в кадрах. В столице продолжают создавать современную образовательную инфраструктуру, предлагая взрослым и школьникам широкий спектр программ обучения.

Так в этом году в Печатниках появится крупнейший в стране центр "Профессии будущего". Кроме того, планируют развивать сотрудничество городских служб с НКО и добровольческими движениями, для них предусматривается комплекс проектов всесторонней поддержки.
 

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