Из больниц после лечения ботулизма выписали 232 человека

В лечебных учреждениях остаются 148 пациентов

В российских больницах продолжают лечение 148 пациентов с ботулизмом.

44 из них находятся на искусственной вентиляции легких, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По данным на утро среды, 26 июня, выписаны 232 человека, в том числе трое детей.

По словам Кузнецова, в больницах достаточный запас противоботулинической сыворотки и других медикаментов.

С 14 июня с признаками ботулизма в больницах оказались более 300 человек. Это жители Москвы, Подмосковья, Нижегородской, Ярославской, Тамбовской и Костромской областей, а также Татарстана. Один человек погиб – случай зафиксирован в Костромской области.

Все пострадавшие ели салат с фасолью, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен". Более 172 тонн опасных товаров изъято из оборота. Возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека.

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