Погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре была беременна

Расследование дела продолжается

Женщина, погибшая при падении автомобиля BMW с многоуровневой парковки в ТЦ "Галерея" в Краснодаре, ждала ребенка.

Следователи выяснили, что 37-летняя пассажирка была на четвертом месяце беременности, пишет telegram-канал Baza.

Трагедия произошла накануне. Автомобиль BMW, пробив бетонную стену на третьем этаже парковки, вылетел вниз с 10-метровой высоты на проезжую часть Рашпилевской улицы. Находившиеся в салоне 37-летний мужчина, женщина и 10-летний ребенок погибли на месте.

Возбуждено дело по статье "Убийство", расследование продолжается. Предварительно установлено, что мужчина не пытался остановить машину - на месте не обнаружили следов торможения. Не исключено, что незадолго до произошедшего он поссорился с избранницей.

За рулем находился 37-летний Рафаэль Аракельян, элитную иномарку он приобрел месяц назад. Также известно, что он, вероятно, менял имя. Согласно данным ИНН, погибшего водителя раньше звали Бутенко Роман Захарович, пишет РИА Новости. В Краснодаре он владел центром восстановления личности "Высота", в котором лечат пациентов с зависимостями от алкоголя, наркотиков и азартных игр. С 2016 по 2021 год Аракельян также занимался техобслуживанием и ремонтом автомобилей.

Друг погибшего назвал того опытным водителем. Он предположил, что Аракельян мог не успеть сориентироваться после резкого подъема и из-за скользкого покрытия на парковке, пишет газета "Известия".

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