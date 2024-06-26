ВСУ уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС

Ситуация под контролем
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по одному из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Пост расположен в Великой Знаменке, он осуществлял радиационный контроль окружающей среды санитарно-защитных зон и зон наблюдения.
"Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ", - говорится в сообщении Telegram-канала ЗАЭС.
Специалисты ЗАЭС выполнили компенсирующие мероприятия. Радиационный контроль окружающей среды ведется в непрерывном режиме.
Эксперты МАГАТЭ уведомлены о произошедшем. От агентства ждут соответствующего заявления.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram