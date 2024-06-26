В России начнут клинические исследования нового лекарства для лечения ботулизма

Антитела смогут связывать токсин в крови

Минздрав России дал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для лечения ботулизма.

Препарат разработан Центром имени Гамалеи, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Уже проведены доклинические исследования, которые хорошие результаты. Это позволило перейти к изучению лекарства с участием людей.

"Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного", - объяснил министр здравоохранения.

В ходе клинических испытаний будет оценен профиль безопасности препарата, его распределение по организму, сроки и способы его выведения, передает "Интерфакс".

Ранее в Минздраве сообщили, что на утро среды из больниц выписаны 232 человека. 148 продолжают лечение, 44 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

С 14 июня с признаками ботулизма в больницах оказались более 300 человек. Это жители Москвы, Подмосковья, Нижегородской, Ярославской, Тамбовской и Костромской областей, а также Татарстана. Один человек погиб – случай зафиксирован в Костромской области.

Все пострадавшие ели салат с фасолью, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен". Более 172 тонн опасных товаров изъято из оборота. Возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека.

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