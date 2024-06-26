Собянин: Началось строительство Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко

Завершить строительство планируют до 2025 года

В столице началось строительство Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В здании на улице Бутырская разместятся экспозиционно-выставочная зона, фондохранилище и реставрационные мастерские, магазин, кафе и многое другое. Галерею оборудуют лифтами. Интерьеры будут выполнены на стыке стилей модерн, неоклассика, ампир.

Завершить строительство планируют до 2025 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram