Собянин: Началось строительство Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко

Завершить строительство планируют до 2025 года
В столице началось строительство Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В здании на улице Бутырская разместятся экспозиционно-выставочная зона, фондохранилище и реставрационные мастерские, магазин, кафе и многое другое. Галерею оборудуют лифтами. Интерьеры будут выполнены на стыке стилей модерн, неоклассика, ампир.
Завершить строительство планируют до 2025 года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram