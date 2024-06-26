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В Москву на выходных вернется жара

12:45
  • среда
  • 26 июня 2024

До +30 градусов

В Москву возвращается жаркое лето – температура воздуха к выходным погреется до плюс 30 градусов.

Это выше нормы на четыре градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К выходным к Московскому региону переместится более теплая, северо-западная периферия антициклона. Ветер станет южным, температура воздуха повысится.

В пятницу, 28 июня, ожидается плюс 27 - плюс 29 градусов, а в выходные - плюс 25 - плюс 30 градусов. Ночные температуры - от плюс 15 градусов и выше. Как ожидается, температура воды в водоемах тоже поднимется с 19 градусов до 20-21.

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