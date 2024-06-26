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НАТО утвердила нового генсека

11:45
  • среда
  • 26 июня 2024

Им станет премьер Нидерландов

Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте выбрали новым генеральным секретарем НАТО.

Он вступит в свои полномочия в октябре 2024 года, сменив на посту норвежца Йенса Столтенберга. Нынешний глава альянса приветствовал избрание Рютте своим преемником, заявив, что оставляет НАТО "в хороших руках".

Уходящий с поста главы кабмина Рютте, в свою очередь, заявил, что намерен уйти в отпуск на три месяца, после чего готов приступить к работе на посту генсека альянса, передает РИА Новости.

Йенс Столтенберг  возглавлял НАТО с 2014 года. Его полномочия официально истекли 1 октября 2022 года, однако страны альянса дважды продлевали его мандат.

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