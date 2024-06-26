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Лавров призвал Европу вспомнить о собственном суверенитете

14:46
  • среда
  • 26 июня 2024

Запад должен осознать, что у него есть свои интересы

Россия открыта к диалогу с Европой на основе признания территориальных реалий, заявил сегодня Сергей Лавров на открытии "Примаковских чтений" в Москве.

Это авторитетная площадка для обсуждения сценариев развития международных отношений. Глава российской дипломатии назвал минимальные условия для безопасности всего европейского континента. Среди них - отказ от дискриминации всего русского на Украине и героизации нацизма. Стремление США нанести стратегическое поражение Москве заведомо провально. А Европе, наконец, нужно вспомнить о собственном суверенитете.

"Запад, пусть он сам там перебесится, я не знаю, как правильно назвать его состояние, но осознает, наконец, что у него есть собственные интересы, и он не должен быть инструментом в руках Вашингтона", - заявил Лавров.

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