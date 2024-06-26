Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис Москва"

В Зеленограде работают несколько уникальных предприятий

На базе технополиса "Москва" создают прорывные разработки. Большинство из которых не имеют аналогов в мире. О некоторых сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте". Это, например, аппарат для очищения крови при почечной недостаточности. Технология для маркировки радиоэлектронных товаров или оптические мультиплексоры.

Процессы, невидимые глазом человека, но столь важные для человечества. В Зеленоградском нанотехнологическом центре начали серийно производить оптические мультиплексоры – телекоммуникационные устройства, обеспечивающие высокоскоростную передачу данных в оптоволоконной сети интернет. Раньше такие вещи можно было купить только за границей.

Уникальное производство на современном оборудовании. Эти технологии позволили в разы ускорить, расширить и удешевить выпуск микросхем, которые можно встретить практически в любом электрическом устройстве - от бытового утюга до промышленной буровой установки. Так, например, на другом Зеленоградском заводе "Микрон" идет производство микрочипов для банковских карт, проездных билетов и электронных документов.

"Все кремневые пластины, которые произвели здесь, в соседних цехах, с чипами, попадают сюда для сборки. Здесь собираются три основные форм-фактора продукции, это рейфайди изделия, это бирки, метки, билеты для Московского метрополитена, все, что связно с рейфайди - именно с проходом, с логистикой", - рассказал Дмитрий Терентьев, начальник сборочного производства ООО "Микрон".

Крупнее "Микрона" производителя микроэлектроники в России нет. Более того, такие предприятия есть всего лишь в 12 странах мира. Предприятие производит больше 800 номиналов продукции. В 2024 году завод запустил две новые производственные линии. Большинство приборов и устройств, произведенных в России, теперь полностью на российских компонентах.

"Высокотехнологичная продукция компаний ОЭЗ "Технополис Москва" с каждым годом становится все популярнее — как раз за счёт инновационности предприятий, локализации их производств в одном месте и способности эффективно замещать импортные аналоги", - сообщил Сергей Собянин.

Такие возможности для развития появились благодаря особой экономической зоне. Зеленоград - как раз такая из них. Здесь уже не первый год работают несколько уникальных предприятий микроэлектроники и фармацевтики, которые пользуются специальными налоговыми льготами.

"Сегодня участниками особой экономической зоны являются более 200 предприятий. Более 100 из них имеют статус резидента особой экономической зоны и этот статус дает особые льготы, налоговые преференции, которые позволяют предприятиям экономить средства. Налог на прибыль, налог на имущество, налог на землю. И таким образом, эти предприятия могут инвестировать средства в дополнительное развитие, создавая новые продукты, выходя для себя на новые рынки", - отметил Степан Коваленко, начальник Управления обеспечения функционирования специальных режимов Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Спектр возможностей производственных линий не окончательный. Заводы в особой экономической зоне постоянно расширяют и совершенствуют. Нынешние технологии уже позволяют отказаться от зарубежных аналогов более чем на две трети.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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