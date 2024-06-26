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Карта "Тройка" с чипом нового поколения прошла испытания

15:01
  • среда
  • 26 июня 2024

Над картой трудились около пяти лет

Разработка из Зеленограда уже прошла испытания и поступила в продажу – это карта "Тройка" с чипом нового поколения.

Технология полностью российская, аналогов которой нет. Над ней трудились около пяти лет и в конце прошлого года началось тестирование в метро. После успешных результатов в кассы и автоматы поступила первая партия - 5 тысяч карт с обновлённой микросхемой. Разработка позволит и дальше развивать билетную систему, в том числе и за пределами столицы.

"Объём памяти у него в три раза больше, чем в предыдущей версии. Благодаря этому мы в будущем сможем внедрять дополнительные тарифные решения для пассажиров и развивать билетную систему в регионах. В этом году мы продолжим производство транспортных карт с чипом нового поколения. Мы желаем вам комфортных поездок", - отметила Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена.

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