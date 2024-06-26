В Москве продолжается голосование по выбору ароматов для поликлиник

Оно проходит рядом со станциями метро "Трубная", "Кузнецкий мост" и "Тверская"

Футуристичный арт-объект рядом со станцией метро "Трубная" сразу притягивает к себе внимание москвичей и гостей столицы. Необычная инсталляция с подвесными шарами и цветами внутри здесь стоит не просто так, суть раскрывается позднее.

Услышать в парфюмерной композиции нотки имбиря, зеленого чая или уловить древесные мотивы горожане могут рядом со станциями метро "Трубная", "Кузнецкий мост" и "Тверская". Здесь на месте можно сразу и проголосовать за тот букет запахов, который понравился.

Таким образом жители Москвы могут выбрать аромат и в скором времени он появится в столичных поликлиниках. Как отметили в Депздраве, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для пациентов, важна каждая деталь.

"Огромное влияние уделяется тому, насколько комфортно находится в поликлинике нашим пациентам, и ароматы - это одна из таких вещей, которые точно могут послужить исцелению человека. Проведены многие научные исследования, которые показали, что ароматизация, ароматерапия благотворно влияет и на психологическое состояние человека и даже на излечение многих соматических заболеваний", - отметил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы.

Все 5 ароматов никак не обозначены, чтобы люди выбирали не по названию, а опирались на собственное обоняние. И, конечно, коллекция полностью гипоаллергенна.

Зимой москвичи уже выбирали ароматы для общественного транспорта, голосование проводилось в вестибюле на "Курской". Букет белого пиона раскрылся для автовокзалов "Центральный", "Саларьево", "Северные ворота" и эскалаторной галереи на Воробьевых горах. Какая композиция зазвучит в столичных поликлиниках, москвичи узнают уже очень скоро.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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