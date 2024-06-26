Россиянин победил на чемпионате Европы среди фокусников

Он проходил в Италии

Италия, город Сен-Венсан. Здесь проходит чемпионат Европы среди фокусников. На сцене - Владимир Григорьев. Свое лицо скрывает красным платком. Это яркий и важный элемент его образа. Владимир - один из самых молодых участников международного первенства. Ему всего 24 года. Конкуренция запредельная, за победу он борется с сильнейшими иллюзионистами Европы. На выступление дается только одна попытка.

И вот долгожданные результаты состязания. И победителем становится "Вова". Именно под этим сценическим псевдонимом выступает Владимир Григорьев. Теперь он официально первый российский фокусник, который выиграл престижнейший турнир, да еще и с уверенным отрывом от соперников. А пока Владимир и сам, вероятно, не до конца осознал какой высоты достиг.

"Это некая такая рука, которая держит земной шар. Здесь аналогичная ситуация. Рука и земля, где написано - первое место, чемпионат Европы по магии 2024", - говорит Владимир.

К получению титула волшебник стремился с десяти лет. Безобидное увлечение фокусами практически сразу переросло в заветную мечту.

"Я увидел, как показывает фокус друг отца. Он втирал монетку к себе в локоть. Я просто настолько удивился и был в шоке, что мне захотелось это изучать. Я на этом просто не остановился и развивался дальше", - рассказал Владимир Григорьев.

Сегодня иллюзионист работает в жанре микромагии - это фокусы с обычными предметами, которые можно встретить в повседневной жизни. Используют все то, что попадается под руку. Ограничений нет - многое зависит исключительно от оригинальности и мастерства фокусника. При этом у иллюзиониста нет права на ошибку. Все происходит в полном контакте со зрителем и потому любая оплошность будет сразу заметна. В других жанрах фокусники работают на расстоянии от публики.

"Если мы говорим о сценической магии, то это фокусы на сцене на достаточно дальнем расстоянии от зрителей. То есть можно за счет правильного света, за счет каких-то деталей использовать вот это расстояние", - пояснил Владимир Григорьев.

Все фокусы Владимир создает при помощи четырех игральных костей и стакана. Первые трюки с ними он начал выполнять еще восемь лет назад. Все это время он фактически работал над одним номером, чтобы победить на Чемпионате Европы.

Пока у Владимира есть немного времени, чтобы ощутить радость победы. Но не расслабляться. Ведь впереди чемпионат мира. Он пройдет в Италии в следующем году.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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