На Северном речном вокзале прошла "Зарядка долголетия"

Тренировки проводят легенды спорта
Лето будет здоровым! "Зарядку долголетия" провели сегодня на Северном речном вокзале для горожан серебряного возраста.
Участники "Московского долголетия" собрались на открытой площадке в очень живописном месте. Начали с разминки. А затем перешли к более серьёзной проработке мышц и суставов.
Ведут такие тренировки только профессионалы - легенды спорта. На собственном примере показывая, как поддерживать отличную форму. Причём, по всему городу! Только здесь, на Северном речном вокзале, за июнь российские чемпионы провели уже 20 занятий.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram