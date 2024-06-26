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На Северном речном вокзале прошла "Зарядка долголетия"

15:09
  • среда
  • 26 июня 2024

Тренировки проводят легенды спорта

Лето будет здоровым! "Зарядку долголетия" провели сегодня на Северном речном вокзале для горожан серебряного возраста.

Участники "Московского долголетия" собрались на открытой площадке в очень живописном месте.  Начали с разминки. А затем перешли к более серьёзной проработке мышц и суставов. 

Ведут такие тренировки только профессионалы - легенды спорта. На собственном примере показывая, как поддерживать отличную форму. Причём, по всему городу! Только здесь, на Северном речном вокзале, за июнь российские чемпионы провели уже 20 занятий.

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