Путин сделал подарок Зюганову на День рождения

Лидеру КПРФ исполнилось 80 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении КПРФ Геннадию Зюганову звания Героя Труда.
Документ подписан 26 июня – в день рождения политика. Сегодня Зюганову исполнилось 80 лет. Звание присуждено за заслуги перед государством, в становлении гражданского общества и многолетний труд.
Ранее Зюганов был награжден III и IV степенями ордена "За заслуги перед Отечеством", а также советским орденом "Знак Почета" и российским орденом Александра Невского, напоминает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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