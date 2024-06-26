Путин сделал подарок Зюганову на День рождения

Лидеру КПРФ исполнилось 80 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении КПРФ Геннадию Зюганову звания Героя Труда.

Документ подписан 26 июня – в день рождения политика. Сегодня Зюганову исполнилось 80 лет. Звание присуждено за заслуги перед государством, в становлении гражданского общества и многолетний труд.

Ранее Зюганов был награжден III и IV степенями ордена "За заслуги перед Отечеством", а также советским орденом "Знак Почета" и российским орденом Александра Невского, напоминает ТАСС.

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