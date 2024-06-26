Песков прокомментировал назначение Рютте на пост главы НАТО

Для России мало что изменится

Новый генеральный секретарь НАТО не изменит генеральную политику блока, альянс продолжит быть недружественным России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы Североатлантического альянса.

"В настоящий момент это вражеский для нас альянс", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в среду совет НАТО утвердил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генсеком НАТО. Он сменит на посту норвежца Йенса Столтенберга и приступит к своим полномочиям в октябре 2024 года.

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