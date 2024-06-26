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Песков прокомментировал назначение Рютте на пост главы НАТО

13:25
  • среда
  • 26 июня 2024

Для России мало что изменится

Новый генеральный секретарь НАТО не изменит генеральную политику блока, альянс продолжит быть недружественным России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы Североатлантического альянса.

"В настоящий момент это вражеский для нас альянс", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в среду совет НАТО утвердил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генсеком НАТО. Он сменит на посту норвежца Йенса Столтенберга и приступит к своим полномочиям в октябре 2024 года.

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