В Дербенте простились с убитым священником

На отпевание пришли сотни прихожан

В Дербенте сегодня простились с православным священником Николаем Котельниковым. Настоятель Церкви Покрова Пресвятой Богородицы был жестоко убит террористами во время атаки на храм в минувшее воскресенье.

На отпевание отца Николая пришли сотни прихожан. Церковь даже не смогла вместить всех желающих. Среди скорбящих - представители разных конфессий, христиане, мусульмане, иудеи.

Безопасность церемонии обеспечивали усиленные наряды полиции и сотрудники спецслужб. Погибшему протоирею Николаю Котельникову было 66 лет, 40 из них он прослужил в Дербентском храме. Преподавал в воскресной школе, участвовал в миссии по привозу Благодатного огня из Иерусалима.

У священника остались жена, трое детей и внуков. Указом президента отец Николай награжден орденом Мужества посмертно.

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