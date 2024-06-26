Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Она была приостановлена в 2016 году

Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексация была приостановлена в 2016 году.

Мера начнет действовать с 1 февраля 2025 года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Теперь пенсия будет расти не только у тех, кто ушел на заслуженный отдых, но и у тех, кто продолжает работать. Возобновление механизма индексации пенсии работающим пенсионерам позволит вернуть в экономику опытные кадры и повысит производительность труда.

Индексация затронет 7,87 миллиона человек. Володин отметил, что российская экономика смогла адаптироваться к санкциям. Власти смогут выделить на индексацию пенсии от 96,5 миллиарда рублей в 2025 году до 260 миллиардов рублей в 2027 году.

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