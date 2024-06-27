Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака

Звезды помогут принять правильные решения, касающиеся недвижимости или домашних дел

Овны

Между общением и уединением выберите сегодня второе. Луна настраивает вас на спокойный вечер в тишине, чтобы ушло все напряжение и появились новые силы.

Тельцы

Вам можно заняться бумагами, документами, написанием отчетов за месяц и планов. У вас будет хорошо получаться, и вы управитесь с этим всего за один день.

Близнецы

Хороший день для представителей знака, настроенных зарабатывать или делать карьеру. Вы сможете креативно мыслить и придумывать идеи, которые будет несложно воплотить.

Раки

Вы в хорошем месте! Если вы сейчас на отдыхе, день принесет настоящее расслабление, а если работаете или учитесь – ваш мозг будет работать четко, как часы.

Львы

Один из лучших дней для психотерапии и других способов решить внутренние проблемы. Некоторые из вас прояснят сегодня вопросы о своих предках или наследстве.

Девы

Если нужно разобраться с партнером или другом, сделайте это прямо сейчас. Но помните, что проблемы приходят и уходят, а близкие люди остаются с нами.

Весы

Ваша карьера или бизнес не оправдывают ожиданий? Сядьте и нарисуйте, напишите все подробно – Меркурию нужна наглядность, и тогда он подскажет ответы.

Скорпионы

Вы будете удачливы в учебе, путешествиях, творческих делах и шопинге. Все, что вы сегодня сделаете или купите, будет долго служить и радовать вас качеством.

Стрельцы

Звезды помогут принять правильные решения, касающиеся недвижимости или домашних дел. Если в чем-то сомневаетесь – соберите семейный совет и обсудите.

Козероги

Вы найдете нужные слова и сможете объясниться с любым собеседником. У вас сейчас достаточно такта и эмпатии, чтобы разрулить проблемы в отношениях.

Водолеи

Даже самые гиперактивные представители знака смогут взяться за ум и хорошенько поработать. Планеты не останутся в долгу – вы получите достойное вознаграждение.

Рыбы

Отправляйтесь за покупками, в салон красоты или в ресторан, кино. Сегодня день, когда получать удовольствие и радовать себя не только можно, но и нужно!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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