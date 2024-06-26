ВС России уничтожили три установки HIMARS и обслуживающих их иностранцев

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией

Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки реактивных систем HIMARS и транспортно-заряжающую машину.

Под огонь также попали иностранные специалисты, которые обслуживали установки и машину, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, а также беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Накануне ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ, сбили 79 украинских БПЛА и четыре снаряда HIMARS.

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