Музыкант Родион Газманов прибыл с гуманитарной миссией в Донбасс

Певец посетил Мариуполь

Музыкант, продюсер и член общественного совета ЗАО Москвы Родион Газманов прибыл с гуманитарной миссией в Донбасс.

В первый день своего пребывания он посетил Мариуполь, где провел встречу в госуниверситете имени Куинджи. Пообщаться с музыкантом пришли более 100 студентов и преподавателей.

Газманов исполнил несколько песен и ответил на вопросы, передает корреспондент Агентства городских новостей "Москва".

"Чтобы добиться успеха в деле, даже в том, которое вам абсолютно по душе, нужно будет вкалывать!" – поделился с ребятами опытом Родион Газманов.

Затем певец посетил и строительную площадку православного храма и провел встречу с настоятелем Свято–Покровского храма отцом Вадимом Чепелем. Работы ведутся на средства российских благотворителей.

Отец Вадим отметил, что люди нашей страны сплотились, чтобы помочь Новороссии. Газманов согласился с ним и отметил, что за год Мариуполь заметно отстроился и постепенно возвращается к жизни.

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