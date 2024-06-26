Финляндия организовала подготовку солдат ВСУ на своей территории

В минобороны страны назвали это "небольшими мероприятиями"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят подготовку на территории Финляндии. С признанием выступил министр обороны страны Аннти Хяккянен.

По словам финского министра, в Финляндии прошли "небольшие учебные мероприятия". Хяккянен утверждает, что это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием, передает РИА Новости.

Кроме того, около 50 финских инструкторов приняли участие в миссии Европейского союза по подготовке украинских военных. А еще 20 военных инструкторов из Финляндии были задействованы в подготовке солдат ВСУ, которая проходила в Великобритании в рамках миссии Interflex.

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