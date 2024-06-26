Тело атташе американского посольства найдено в киевской гостинице

Дипломат приехал на Украину 15 июня

Украинская полиция сообщила о смерти атташе посольства США. Тело американского дипломата было обнаружено в номере киевской гостиницы Hilton, передает РИА Новости со ссылкой на издание "Страна".

Уточняется, что труп обнаружили накануне около 11.00. Следов насилия на теле не было. Имя дипломата не указывается.

По данным украинского издания, дипломат приехал на Украину 15 июня. Посольство США предоставило медицинские документы, из которых следует, что у мужчины был высокий уровень холестерина.

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