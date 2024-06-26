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МИД: Власти Армении унижают собственный народ

16:27
  • среда
  • 26 июня 2024

Ведомство отреагировало на заявления секретаря армянского совбеза

Заявлением о том, что Россия якобы "передала" Нагорный Карабах Азербайджану, власти Армении унизили собственный народ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание секретаря совбеза Армении Армена Григоряна.

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Григорян ранее обвинил Москву в том, что Россия якобы "передала" Азербайджану Нагорный Карабах. Захарова подчеркнула, что граждане Армении долгие годы защищали свою территорию, отдавали за это жизни, полагали это исторически важным.

Деятели, подобные Григоряну, являясь представителями власти, своими высказываниями унижают свой народ, приводит слова Захаровой РИА Новости. Дипломат задалась вопросом, как можно таким циничным образом предавать память граждан Армении и "обнулять" их подвиг. Нынешние армянские власти представитель МИД России назвала временщиками, сидящими на подпитке извне.

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